Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая сыграла в сериале "Папик". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в войне с российскими оккупационными войсками. А в первые недели войны Дарья отправилась в Германию к своему молодому человеку, которого долгое время скрывала. Не забывает Петрожицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз для ЖВЛ ответила на вопрос, который задал ей фанат.

"О какой роли мечтаете?", - спросил фанат.

"Я скажу одну такую штуку, это не секрет, но мечтают сыграть все. Честно, и я не могу сказать, что у меня есть какая-то роль мечты", - сказала звезда в ответе.

А до этого Петрожицкая рассказала, что пробует себя в качестве певицы.

"Продолжаю овладевать в себе певицей/музыкальной руководительницей по воскресеньям. Хорошо, что немного умею петь, и благодарна за то, что имею возможность это делать, еще и так далеко от дома", - сказала Даша.

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