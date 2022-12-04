Відома блогерка Даша Ульянова, переможниця "Холостяка" висловилася про те, чи шкодує вона за своє минуле.

Популярна українська гімнастка, переможниця «Холостяка» Даша Ульянова щодня показує в Інстаграм різні моменти свого життя. Вона ділиться секретами догляду за собою, розповідає про плани на майбутнє та про відпочинок.

Любить дівчина також відповісти і на особисті теми щодо її життя. На цей раз вона опублікувала кілька найпопулярніших питань, серед яких була і тема її минулого.

«Сумуєш за гімнастикою? Вдячна батькам чи звинувачуєш за складний період?» - Запитують у Даші.

Вона відповіла чесно: «Безмежно вдячна! Без гімнастики я не була б такою яскравою, як зараз. Це точно. За все вдячна, але не сумую!» - Поділилася Ульянова.

За словами Даші, якось вона вже колись запустила себе і не впізнала у дзеркалі. Після цього дівчина вирішила схуднути, скинула до десяти кг і переглянула свій принцип догляду за шкірою.

Дівчина почала ходити до салону краси і чесно зізналася, що змінила форму губ. Шанувальники досі цікавляться у Даші, якими процедурами вона захоплена, що планує робити та як займається.

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