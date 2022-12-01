Популярний український кулінар, шоумен і блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор показав кумедне відео, на якому готує цікаву страву.

Як виявилося, Євген вирішив приготувати дуже прості, але дуже смачні печериці під сиром та з цікавим інгредієнтом – горіхами. За словами кулінара, він дуже любить прості рецепти з мінімумом інгредієнтів і ці печериці саме такі. Вам знадобляться лише гриби, горіхи та сир.

"Значить беремо великі печериці, 10-12 штучок. Миємо, протираємо рушником. Далі треба відділити від них ніжки. Подрібнити ці ніжки, додати 50-70 г подрібнених волоських горіхів і посмажити їх разом на пательні. Одну пачку сиру натираємо на дрібній тертці та змішуємо з горіхами і грибами. Начиняємо шапочки грибів усім цим добром і випікаємо на деку, застеленому пергаментом, 20-25 хвилин при температурі 180. Глибокий сирно-горіховий смак, разом із соковитими грибами зробить вашим рецепторам дуже добре. Ось так просто", - поділився Клопотенко.

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