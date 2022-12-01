Популярна українська телеведуча та співведуча Юрія Горбунова минулого сезону шоу "Танців із зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і тепер живе на дві країни – Україну та Швейцарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася кумедними кадрами зі своїм домашнім улюбленцем – милим котиком Персиком.

На нових фотографіях Іванна показала їх із котом взаємне кохання. Більшість знімків телезірка зробила в домашній обстановці, вони з котиком смішно позують на камеру і виглядають дуже мило і природно. При цьому Іванка розповіла, що цього року сталося найдовше розставання з Персиком, і вона зрозуміла, як він їй дорогий.

У підписі до публікації Онуфрійчук написала про свого улюбленця: "Коли домашній улюбленець набагато більше, аніж просто улюбленець. Наш @persinvaldcat - частина нашої сім‘ї, без якого ми не уявляємо свого життя. Він ніби хороший друг, що завжди відчуває, у кого який настрій і знає, коли підійти підбадьорити, а коли краще не підходити. Його тепло та муркотіння викликають усмішку та спокій навіть у найпасмурніші дні. Ми завжди разом. А цього року у нас була найдовша розлука за весь час. І я по-особливому відчула, що цей рижик займає у моєму серці окреме місце. Я потребую його любові так само, як і він моєї".

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