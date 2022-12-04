Популярная украинская гимнастка, победительница «Холостяка» Даша Ульянова каждый день показывает в Инстаграм различные моменты из своей жизни. Она делится секретами ухода за собой, рассказывает о планах на будущее и об отдыхе.
Любит девушка также ответить и на личные темы, касающиеся ее жизни. В этот раз она опубликовала несколько самых популярных вопросов, среди которых была и тема ее прошлого.
«Скучаешь по гимнастике? Благодарна родителям или винишь за сложный период?» - спрашивают у Даши.
Она ответила честно: «Бесконечно благодарна! Без гимнастики я бы не была такой яркой, как сейчас. Это точно. За все благодарна, но не скучаю!» - поделилась Ульянова.
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По словам Даши, однажды она уже когда-то запустила себя и не узнала в зеркале. После этого девушка решила похудеть, сбросила до десяти кг и пересмотрела свой принцип по уходу за кожей.
Девушка начала ходить в салон красоты и честно призналась, что изменила форму губ. Поклонники до сих пор интересуются у Даши, какими процедурами она увлечена, что планирует делать и как занимается.
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