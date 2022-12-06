Відома актриса Ксенія Мішина показала, як зараз відбуваються її вечори.

Відома актриса та перша «Холостячка» Ксенія Мішина нещодавно зізналася – її фігура та форма далека від ідеалу, а ідеальних людей не існує. Тому сама зірка вирішила кардинально переглянути свій раціон, звички та змінила спосіб життя.

За словами артистки, навіть після роботи слід йти та займатися собою. Ксенія має вранці низку «ритуалів», які тримають її фігуру у формі, однак і харчування, і заняття в спортзалі ніхто не скасовував.

Часто Миша ділиться моментами, як проходять її будні. Вона також зізнається: не завжди легко даються вправи чи зміни. Особливо, коли графік дуже насичений. На цей раз у Сторі артистка продемонструвала, як виглядає без фільтрів після занять.

«Що там за силою волі?» – коротко написала Мішина та зазначила, що було вже десять вечора після тренування.

Заради цього Мішина відлетіла із сином до Хорватії, де відбуваються зйомки майбутньої кінострічки. Для проекту Ксенії довелося вивчати іншу мову і лише вчора вона зняла першу сцену з репліками.

Однак не обходиться і без незручних чи незручних моментів. Наприклад, цього разу Ксенія зауважила істотний момент – сильний холод на майданчику, що заважає зосередитися на роботі.

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