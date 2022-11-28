Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото з гримерки та розповіла про новий закордонний концерт, а також підтримала шанувальників напередодні зими.

На новій фотографії Світлана знята в напівтемряві гримерної, вона сидить перед дзеркалом, а позаду неї стоїть майстер і поправляє її зачіску. Перед камерою артистка з'явилася у нескромному вбранні – на ній короткий чорний топ на тонких бретельках, який ледве прикрив пишне декольте. Її волосся зачесане назад, а на обличчі яскраві макіяж, співачка зосереджена на тому, що в неї в руках.

У підписі до публікації Лобода написала: "Через годину на вже сцені. Кіпр! Щастя знати, що ти на своєму місці і робиш те, що любиш усім серцем і з тими, хто йде з тобою однією дорогою. обіймайте один одного і пам'ятайте, що зима – це лише пора року, а кохання у ваших серцях – головне джерело тепла. Я просто хотіла сказати, що дуже вас усіх люблю”.

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