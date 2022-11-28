Популярна виконавиця Надя Дорофєєва поділилася з українцями, як переживає блекаут, спричинений ракетними ударами росії по критичній інфраструктурі України. Про це вона повідомила в ефірі Єдиних новин.
Артистка зізналася, що їй подобається реакція українців на турдність через відсутність світла та води.
"Я в шоці від наших людей, це перше, що хочеться говорити весь цей час. Те, як люди реагують - вони посміхаються, підтримують один одного - я відчуваю те саме", - розповіла Надя Дорофєєва.
Надя Дорофєєва також розповіла про те, що досі вона не має гарячої води, тому елементарно нормально прийняти душ можливості немає. Втім, намагається не скаржитися і триматись у гарному настрої.
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"У мене й досі немає гарячої води, тому у душ я не ходжу. Я, як усі українці зараз, і не жаліюся через це. Я сприймаю це з гумором. Так, я якось це роблю, але, щоб нормально сходити у душ, такого не було. Також складно було, коли зник зв'язок, тому що хотілося написати усім своїм близьким, сказати, що у мене все добре і спитати, як вони", - розповіла Дорофєєва.
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