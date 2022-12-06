Известная актриса и первая «Холостячка» Ксения Мишина недавно призналась – ее фигура и форма далека от идеала, а идеальных людей не существует. Поэтому сама звезда решила кардинально пересмотреть свой рацион, привычки и сменила образ жизни.

По словам артистки, даже после работы следует идти и заниматься собой. У Ксении есть утром ряд «ритуалов», которые держат ее фигуру в форме, однако и питание, и занятия в спортзале никто не отменял.

Часто Мишина делится моментами, как проходят ее будни. Она также признается: не всегда легко даются упражнения или перемены. В особенности, когда график очень насыщенный. В этот раз в Стори артистка продемонстрировала, как выглядит без фильтров после занятий.

«Шо там по силе воли?» - коротко написала Мишина и отметила, что было уже десять вечера после тренировки.

Ради этого Мишина улетела с сыном в Хорватию, где проходят съемки грядущей киноленты. Для проекта Ксении пришлось учить другой язык и только вчера она отсняла первую сцену с репликами.

Однако не обходится и без неловких или неудобных моментов. К примеру, в этот раз Ксения подметила существенный момент – сильный холод на площадке, что мешает сосредоточиться на работе.

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