Відома блогерка Даша Ульянова відповіла на найчастіші питання про себе та своє життя.

Популярна гімнастка, переможниця «Холостяка» з Максом Михайлюком Даша Ульянова прославилася завдяки проекту, спробувала себе у ролі ведучої на музичному каналі та продовжує активно вести блог. На цей раз дівчина відповіла на найпопулярніші питання про своє життя.

"Даша, які улюблені речі у вашому гардеробі?" - Запитують у Ульянової. На що вона зауважила: «Цей рік показав, що найголовніші речі у цьому житті – це не речі. Тому ставлення трохи змінилося. Хоча, якщо чесно, я обожнюю свій гардероб».

Як ваші батьки, ви з ними часто бачитеся? – цікавляться у Даші. Вона відповіла, що насправді вони бачаться рідко, але планують скоро нормально зустрітися.

Розповіла Даша і про своє харчування та спорт, адже багато хто дивується її стрункій фігурі: "Їм все, включаючи хліб, піцу та алкоголь. Але не скажу, що форма ідеальна".

Раніше дівчина вразила фоловерів новою модною фотосесією, яку влаштувала на прогулянці першого дня зими.

"Традиційно дякую ВСУ за те, що настав грудень, а не грудень".

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