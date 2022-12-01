Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал забавное видео, на котором готовит интересное блюдо.

Как оказалось, Евгений решил приготовить очень простые, но очень вкусные шампиньоны под сыром и с интересным ингредиентом – орехами. По словам кулинара, он очень любит простые рецепты с минимумом ингредиентов и эти шампиньоны именно такие. Вам понадобятся только грибы, орехи и сыр.

"Значит берем большие шампиньоны, 10-12 штучек. Моем, протираем полотенцем. Далее нужно отделить от них ножки. Измельчить эти ножки, добавить 50-70 г измельченных грецких орехов и пожарить их вместе на сковороде. Одну пачку сыра натираем на мелкой терке и смешиваем с орехами и грибами. Начиняем шапочки грибов всем этим добром и выпекаем на противне, застеленном пергаментом, 20-25 минут при температуре 180. Глубокий творожно-ореховый вкус, вместе с сочными грибами сделает вашим рецепторам очень хорошо. Вот так просто", - поделился Клопотенко.

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