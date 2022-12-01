Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, которым анонсировала свое интервью украинскому телешоу о звездах.

Судя по кадрам, интервью проходило в онлайн-формате, и Слава не особо скромничала. Журналистке артистка рассказала свое мнение на несколько заданных тем, правда, полностью посмотреть это интервью можно на ютуб, а здесь только фрагменты. К слову, перед камерой Слава появилась в простом домашнем образе, без макияжа и пафоса.

В подписи к публикации Каминская написала: "Я привыкла быть абсолютно честной: в личной жизни с близкими людьми, за кулисами с коллегами, на сцене со своим зрителем. Иногда слишком честной, где из-за моей откровенности меня недолюбливают или боятся. Люди иногда боятся правды, но не надо. Пора срывать с себя маски. Быть настоящими, потому что это важно! О самом главном. Снова откровенно, как я люблю. Не из "желтых" заголовков, а из первых уст в большом интервью, эксклюзивно для "Зірковий". Ссылка на полное интервью – в сторис".

Напомним, "Сильная женщина": Гвоздева из "Танців з зірками" показала маму на своем венчании, фото.

Как сообщала Politeka, "Стали больше ценить": Каменских в белом кружеве обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что "Имеем свет внутри нас": Алина Паш поддержала украинцев в трудное время в преддверии зимы.