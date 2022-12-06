Известная блогерша Даша Ульянова ответила на самые частые вопросы о себе и своей жизни.

Популярная гимнастка, победительница «Холостяка» с Максом Михайлюком Даша Ульянова прославилась благодаря проекту, попробовала себя в роли ведущей на музыкальном канале и продолжает активно вести блог. В этот раз девушка ответила на самые популярные вопросы о своей жизни.

«Даша, какие любимые вещи в вашем гардеробе?» - спрашивают у Ульяновой. На что она подметила: «Этот год показал, что самые главные вещи в этой жизни – это не вещи. Поэтому отношение немного поменялось. Хотя, если честно, я обожаю свой гардероб».

«Как ваши родители, вы с ними часто видитесь?» - интересуются у Даши. Она ответила, что на самом деле видятся они редко, но планируют скоро нормально встретиться.

Рассказала Даша и о своем питании и спорте, ведь многие удивляются ее стройной фигуре: "Ем все, включая хлеб, пиццу и алкоголь. Но не скажу, что форма идеальная".

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