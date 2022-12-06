Світлана Лобода показала, як тепер проходять її будні закордоном та чим вона займається.

Світлана Лобода довгі роки жила в Росії після 2014 року, виступала там і рідко приїжджала додому, до Києва. При цьому до вторгнення 24 лютого Лобода вже не була пов'язана з Росії, виїхала звідти і переїхала жити за кордон. Наразі Світлана активно говорить про свою проукраїнську позицію.

Вона не захотіла бути у загальному "лазні" і поспішила довести, що вже не пов'язана з Росією, підтримує українців і всіляко допомагає їм. Також вона приїхала до Києва та відвідувала рідний Ірпінь.

Лобода продовжує показувати в мережі, як зараз проходять її будні, чим вона займається і для кого виступає:

«Вільнюс!!» – коротко написала Світлана. У мережі відреагували:

«Аж у Світлани завжди найкращі шоу! Ми з Вами ♥️; Дуже чекаю на новий трек «Міста» на концерті; Найдовгоочікуваніший концерт 😍; Заворожує 😍🔥❤️; Скоріше б! Дуже чекаємо 🤭; прекрасного концерту, наше кохання❤️; подивимося, чого це приведе» - відповідають у мережі.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Литва внесла Світлану Лободу до списку персон нон грата через гастролі на росії після окупації Криму. Але це виявилося фейком.

Напередодні перед концертом у столиці Литви Вільнюсі співачка провела прес-конференцію.

Нагадаємо, Світлана Лобода посварила українців через нову пісню російською мовою.

Як повідомляла Politeka, Лобода звернулася до фанатів через концерт у Литві, українці відреагували.