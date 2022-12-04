Як пише Politeka.net , Світлана Лобода – відома українська співачка, яка після 24 лютого зайняла українську позицію у війні з росією. Зірка навіть приїхала до рідної Ірпені після окупації, щоб особисто подивитися на жахи війни. Незважаючи на це, артистку продовжують критикувати українці і навіть українська пісня не сильно поправила становище. А цього разу Світлана записала нове звернення до фанів через концерт у Литві.
"Дорогі друзі! Мій благодійний концерт у Вільнюсі. 5 грудня - відбудеться !!! Важлива інформація - ми переносимо наш концерт на новий майданчик", - написала Лобода під зверненням російською мовою.
Фанати, включно з українцями, почали активно обговорювати її публікацію:
"Світла, а яку ще мову знаєте, крім російської?", "А українською мовою як буде? Мова окупантів не повинна звучати", "Ви так проти Росії а говоріть російською мовою!!!! "Хоч я і зненавиділа російську мову. Вас Світлано, я дуже поважаю, ваші пісні та вашу творчість та ваш вибір".
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