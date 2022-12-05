Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео зі своєю новою піснею та посварила шанувальників у коментарях.

У ролику Світлани звучить її нова пісня "Города", а сама вона на відео з'явилася у студії звукозапису. Очевидно, це бекстейдж запису її нового хіта російською мовою. Перед камерою артистка з'явилася у скромному образі – джинсах, чорній водолазці та чорному піджаку. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Лобода написала рядки зі своєї нової пісні, а шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Ну от знову заспівала на "своєму – російському" і очі загорілися. Світлано, продовжуйте! Забудуть, пробачать", "Яка різниця якою мовою. Люди, зупиніться вже!", "Люди, не важливо яка мова, важливі слова! Ви взагалі слухали пісню? А ні, так кліп подивіться, там все зрозуміло", "Шкода, хотілося б українською", "Це все про гроші вона робить тільки те, що принесе їй гроші не більше не менше", "Співати українською не вигідно – охоплення аудиторії маленьке".

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