Светлана Лобода долгие годы жила в рф после 2014 года, выступала там и редко приезжала домой, в Киев. При этом до вторжения 24-го февраля Лобода уже не была связана с рф, выехала оттуда и переехала жить заграницу. Сейчас Светлана активно говорит о своей проукраинской позиции.
Она не захотела быть во всеобщем "бане" и поспешила доказать, что уже не связана с рф, поддерживает украинцев и всячески помогает им. Также она приехала в Киев и посещала родной Ирпень.
Лобода продолжает показывать в сети, как сейчас проходят ее будни, чем она занимается и для кого выступает:
«Вильнюс!!» - коротко написала Светлана. В сети отреагировали:
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«А ведь у Светланы всегда самые лучшие шоу!!!; Мы с Вами♥️; Очень жду новый трек «Города» на концерте; Самый долгожданный концерт 😍; Завораживет😍🔥❤️; Скорее бы! Очень ждем🤭; прекрасного концерта, наша любовь❤️; посмотрим, к чему это приведет» - отвечают в сети.
Ранее в СМИ появилась информация, что Литва внесла Светлану Лободу в список персон нон грата из-за гастролей на россии после оккупации Крыма. Но это оказалось фейком.
Накануне, перед концертом в столице Литвы Вильнюсе, певица провела пресс-конференцию.
Напомним, Светлана Лобода поссорила украинцев из-за новой песни на русском языке.
Как сообщала Politeka, Лобода обратилась к фанатам из-за концерта в Литве, украинцы отреагировали.