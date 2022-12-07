Популярна українська співачка Оля Полякова повернулася до України та продовжує працювати над новими проектами, знімається для закордонних шоу та висловлюється в Інстаграм про те, що відбувається. На цей раз Полякова висловилася про сучасних дітей.
"Любі мої! Ви дивовижні! Така щира підтримка чинить навіть у складні моменти. Будь-яка втома і зневіра відходять на другий план, коли розумієш, як за тебе хворіють, як ти можеш бути прикладом, як обов'язково треба боротися за своє — чи то особиста перемога, чи то перемога всієї нашої країни» - написала Полякова.
Вона також розповіла, що їй особливо приємно бачити, що навіть у проекті Дитинство без війни наша молодь продовжує займатися творчістю, танцями та створювати нові колективи та яскраві номери.
У мережі висловили свою думку:
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Також у новому ефірі Полякова виконала вогняний пасодобль під пісню «Червона калина».
При цьому партнером Полякової з танцю став не лише танцюрист Макс Єжов, а й грузинський професійний спортсмен Гіга.
Нагадаємо, раніше Полякова розповіла, що планує робити із головним призом у разі виграшу на шоу.
Також повідомлялося, що Оля Полякова вирішила відреагувати на чергову претензію на свою адресу.