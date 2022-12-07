Українська співачка Оля Полякова заговорила про те, що думає про сучасну молодь.

Популярна українська співачка Оля Полякова повернулася до України та продовжує працювати над новими проектами, знімається для закордонних шоу та висловлюється в Інстаграм про те, що відбувається. На цей раз Полякова висловилася про сучасних дітей.

"Любі мої! Ви дивовижні! Така щира підтримка чинить навіть у складні моменти. Будь-яка втома і зневіра відходять на другий план, коли розумієш, як за тебе хворіють, як ти можеш бути прикладом, як обов'язково треба боротися за своє — чи то особиста перемога, чи то перемога всієї нашої країни» - написала Полякова.

Вона також розповіла, що їй особливо приємно бачити, що навіть у проекті Дитинство без війни наша молодь продовжує займатися творчістю, танцями та створювати нові колективи та яскраві номери.

У мережі висловили свою думку:

«Хвора тема 💔; Все буде Україна! 🫶🏼; Ну Котя😍❤️; Моє кохання; хороша робота у всіх!».

Також у новому ефірі Полякова виконала вогняний пасодобль під пісню «Червона калина».

При цьому партнером Полякової з танцю став не лише танцюрист Макс Єжов, а й грузинський професійний спортсмен Гіга.

Нагадаємо, раніше Полякова розповіла, що планує робити із головним призом у разі виграшу на шоу.

Також повідомлялося, що Оля Полякова вирішила відреагувати на чергову претензію на свою адресу.