Популярная украинская певица Оля Полякова вернулась в Украину и продолжает работать над новыми проектами, снимается для заграничных шоу и высказывается в Инстаграм о происходящем. В этот раз Полякова высказалась о современных детях.
«Дорогие мои! Вы удивительны! Такая искренняя поддержка оказывает силы даже в сложные моменты. Любая усталость и уныние отходят на второй план, когда понимаешь, как за тебя болеют, как ты можешь быть примером, как обязательно нужно бороться за свое — будь то личная победа или победа всей нашей страны» - написала Полякова.
Она также рассказала, что ей особенно приятно видеть, что даже в проекте Детство без войны наша молодежь продолжает заниматься творчеством, танцами и создавать новые коллективы и яркие номера.
В сети выразили свое мнение:
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«Больная тема💔; Все будет Украина! 🫶🏼; Ну Котя😍❤️; Моя любовь; хорошая работа у всех!».
Также в новом эфире Полякова исполнила огненный пасодобль под песню «Червона калина».
При этом партнером Поляковой по танцу стал не только танцор Макс Ежов, но и грузинский профессиональный спортсмен Гига.
Напомним, ранее Полякова рассказала, что планирует делать с главным призом в случае выигрыша на шоу.
Также сообщалось, что Оля Полякова решила отреагировать на очередную претензию в свой адрес.