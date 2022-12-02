Ставити танець українській парі Олі Поляковій та Максу Єжову допомагав відомий національний балет Грузії «Сухішвілі».

При цьому судді високо оцінили виступ української співачки та танцюриста, давши 24 бали. На компліменти не поскупилася навіть Ніно Сухішвілі, яка є онукою засновника ансамблю.

А ось для деяких українців успіх танцю виявився під сумнівом. Так, після виступу Полякової одна із глядачок зізналася, що їй незрозуміло, що такого складно у цьому танці.

«Ходять колами, та й усе», - висловила свою думку користувач Мережі.

Полякова вирішила не зволікати з відповіддю:

"Треба плисти, під спідницею рахунок на 3 кроки на кожен удар, це дуже швидко, на носках, не спускаючись на підбори, весь танець, при цьому руки повинні бути плавні, і жоден крок (які дуже швидкі) не повинен відображатися на верхній частині тіла! Спробуйте, не вийде".

Нагадаємо, Макс Єжов, який уже брав участь в українських "Танцях з зіркам" у парі з Лесею Нікітюк, схуд за час війни на 15 кг.

Також повідомлялося, що фінал шоу "Пара на мільйон" із Лесею Нікітюк обернувся для багатьох розчаруванням.

Крім того Politeka.net писала, що Оля Полякова розповіла, як насправді стала учасницею грузинського шоу.