Так, Полякова, яка зараз приймає участь у грузинських "Танцях з зірками", має намір виграти у шоу.
У проєкті, головним призом якого є квартира в Батумі.
«Ми з ранку і до ночі у залі, і ми хочемо виграти квартиру в Батумі. І не просто так! Якщо ми виграємо, ми подаруємо обов’язково цю квартиру якійсь багатодітній сімї, яка втратила своє житло на території України», - розповіла Полякова про свої плани в інтерв'ю ЖВЛ.
Нагадаємо, партнером Полякової є український танцівник Макс Єжов. В українських «Танцях з зірками» Єжов дійшов до фіналу у парі з Лесею Никитюк. Крім того, він працює в шоу-балеті Полякової.
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За їхніми словами, вони не знали, що в Грузії будуть танцювати один з одним.
Також Полякова розповіла, що в Грузії вона мешкає сама, в готелі, де їй надали номер безкоштовно. До неї вже прилітали рідні – мама і дочки.
«Але, я скажу чесно, що тут дуже багато тренувань, треба тренуватись кожного дня, що на рідних зовсім немає часу», - зізналася артистка.
Нагадаємо, Полякова показала свою маму, яка не старіє.
Також повідомлялось, що Оля Полякова засняла, чим Олена Кравець займається в Грузії.
Крім того, Politeka.net писала, що Полякову приголомшило на грузинській вулиці.