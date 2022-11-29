Так, Полякова, яка зараз приймає участь у грузинських "Танцях з зірками", має намір виграти у шоу.

У проєкті, головним призом якого є квартира в Батумі.

«Ми з ранку і до ночі у залі, і ми хочемо виграти квартиру в Батумі. І не просто так! Якщо ми виграємо, ми подаруємо обов’язково цю квартиру якійсь багатодітній сімї, яка втратила своє житло на території України», - розповіла Полякова про свої плани в інтерв'ю ЖВЛ.

Нагадаємо, партнером Полякової є український танцівник Макс Єжов. В українських «Танцях з зірками» Єжов дійшов до фіналу у парі з Лесею Никитюк. Крім того, він працює в шоу-балеті Полякової.

За їхніми словами, вони не знали, що в Грузії будуть танцювати один з одним.

Також Полякова розповіла, що в Грузії вона мешкає сама, в готелі, де їй надали номер безкоштовно. До неї вже прилітали рідні – мама і дочки.

«Але, я скажу чесно, що тут дуже багато тренувань, треба тренуватись кожного дня, що на рідних зовсім немає часу», - зізналася артистка.

Нагадаємо, Полякова показала свою маму, яка не старіє.

Також повідомлялось, що Оля Полякова засняла, чим Олена Кравець займається в Грузії.

Крім того, Politeka.net писала, що Полякову приголомшило на грузинській вулиці.