Відома гімнастка, переможниця «Холостяка» з Максом Михайлюком Даша Ульянова почала активно вести Інстаграм, розповідати про себе та ділиться кадрами зі звичних домашніх буднів. Часто у неї цікавляться методами її схуднення та правилами харчування, адже раніше дівчині вже вдалося скинути близько десяти кілограмів.

Цього разу вона показала, як продовжує займатися в залі заради найкращої постаті, яку все ще незадоволена. За словами Ульянової, вона не дотримується суворої дієти, але й не дає багато зайвого.

Саме тому вона не забуває про заняття у спортзалі, навіть у не найпростіший час:

«Сьогодні так. Хто вже встиг сісти на пп, щоб скинути зайве до Нового року? Я – від сьогодні. Сподіваюся, протримаюся бодай тиждень.

А ось усі гімнасти пам'ятають цю вправу?» -Діляється Даша під новими фото.

Також дівчина відповіла на найпопулярніші питання про своє життя.

«Даша, які улюблені речі у вашому гардеробі?» - Запитують у Ульянової. На що вона зауважила: «Цей рік показав, що найголовніші речі у цьому житті – це не речі. Тому ставлення трохи змінилося. Хоча, якщо чесно, я обожнюю свій гардероб».

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