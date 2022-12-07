Известная гимнастка, победительница «Холостяка» с Максом Михайлюком Даша Ульянова начала активно вести Инстаграм, рассказывать о себе и делится кадрами из привычных домашних будней. Часто у нее интересуются методами ее похудения и правилами питания, ведь ранее девушке уже удалось сбросить около десяти килограмм.
В этот раз она показала, как продолжает заниматься в зале ради лучшей фигуры, которой все еще недовольна. По словам Ульяновой, она не придерживается строгой диеты, но и не позволяет много лишнего.
Именно поэтому она не забывает о занятиях в спортзале, даже в не самое просто время:
«Сегодня так. Кто уже успел сесть на пп, чтобы скинуть лишнее к Новому году? Я – с сегодняшнего дня. Надеюсь, продержусь хотя бы неделю.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Кончина знаменитой актрисы-красавицы потрясла мир: "Был влюблен с детства"
"Россия уже проиграла": названы сроки окончания войны, если мобилизация в рф продолжится
"Немного закулисья": Ребрик показала, как обогревается ее студия перед эфиром
Анатолий Анатолич выдал правду о предательнице MARUV: ждала "русский мир" и встречала бы оккупантов
А вот все гимнасты помнят это упражнение?» -делится Даша под новыми фото.
Также девушка ответила на самые популярные вопросы о своей жизни.
«Даша, какие любимые вещи в вашем гардеробе?» - спрашивают у Ульяновой. На что она подметила: «Этот год показал, что самые главные вещи в этой жизни – это не вещи. Поэтому отношение немного поменялось. Хотя, если честно, я обожаю свой гардероб».
Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" заинтриговал рецептом необычных шампиньонов.
Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" ошарашила новым появлением, видео.