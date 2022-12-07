Известная гимнастка, победительница «Холостяка» с Максом Михайлюком Даша Ульянова начала активно вести Инстаграм, рассказывать о себе и делится кадрами из привычных домашних будней. Часто у нее интересуются методами ее похудения и правилами питания, ведь ранее девушке уже удалось сбросить около десяти килограмм.

В этот раз она показала, как продолжает заниматься в зале ради лучшей фигуры, которой все еще недовольна. По словам Ульяновой, она не придерживается строгой диеты, но и не позволяет много лишнего.

Именно поэтому она не забывает о занятиях в спортзале, даже в не самое просто время:

«Сегодня так. Кто уже успел сесть на пп, чтобы скинуть лишнее к Новому году? Я – с сегодняшнего дня. Надеюсь, продержусь хотя бы неделю.

А вот все гимнасты помнят это упражнение?» -делится Даша под новыми фото.

Также девушка ответила на самые популярные вопросы о своей жизни.

«Даша, какие любимые вещи в вашем гардеробе?» - спрашивают у Ульяновой. На что она подметила: «Этот год показал, что самые главные вещи в этой жизни – это не вещи. Поэтому отношение немного поменялось. Хотя, если честно, я обожаю свой гардероб».

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