Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист анонсував прем'єру своєї нової англомовної пісні під назвою Before we say goodbye, яка відбудеться 9 грудня та поділився її фрагментом.

На публікацію одразу ж відреаував друг Макса Барських режисер-кліпмейкер Алан Бадоєв, залишивши в коментарях ❤️, а також зробивши подібний допис і на своїй сторінці.

Шанувальники вже встигли оцінити уривок нової пісні та з нетерпінням чекають на прем'єру:

"Як же це зворушливо ✨ З перших нот...❤️ Дуже чекаємо🤍";

"Прям різдвяний настрій! ❄️Нехай це буде добра чарівна пісня, яка дає надію. 🙏🏻 Максе, твої пісні часто збуваються. Дуже чекаємо";

"Яке диво. ✨️ Мурашки від музики, від голосу... Ми в передчутті";

"Я так хотіла пісню англійською 🤗 дуже чекаю❤️🔥";

"Заворожує з перших нот, і голос дуже гарний 🎶".

Крім того, раніше Макс Барських поділився кадрами першого живого виконання пісні «Римую» разом зі співачкою ETOLUBOV (Любою Фоменко), яке відбулося на концерті в Києві. Артист також похвалився, що всі виручені виступом кошти у розмірі 180 тисяч гривень були спрямовані на потреби українських захисників.

