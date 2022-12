В этот раз на своей странице в Instagram артист анонсировал премьеру своей новой англоязычной песни под названием Before we say goodbye, которая состоится 9 декабря и поделился ее фрагментом.

На публикацию сразу же отреаировал друг Макса Барских режиссер-клипмейкер Алан Бадоев, оставив в комментариях ❤️, а также сделав подобный пост и на своей странице.

Поклонники уже успели оценить отрывок новой песни и с нетерпением ждут премьеры:

"Как же это трогательно ✨ С первых нот...❤️ Очень ждем🤍";

"Прям рождественское настроение! ❄️ Пусть это будет хорошая волшебная песня, которая дает надежду. 🙏🏻 Макс, твои песни часто сбываются. Очень ждем";

"Какое чудо. ✨️ Мурашки от музыки, от голоса... Мы в предвкушении";

"Я так хотела песню на английском 🤗 очень жду❤️🔥";

"Завораживает с первых нот, и голос очень хорош 🎶".

Кроме того, ранее Макс Барских поделился кадрами первого живого исполнения песни «Римую» вместе с певицей ETOLUBOV (Любой Фоменко), состоявшегося на концерте в Киеве. Артист также похвастался, что все вырученные выступлением средства в размере 180 тысяч гривен были направлены на нужды украинских защитников.

