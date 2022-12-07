В этот раз на своей странице в Instagram артист анонсировал премьеру своей новой англоязычной песни под названием Before we say goodbye, которая состоится 9 декабря и поделился ее фрагментом.
На публикацию сразу же отреаировал друг Макса Барских режиссер-клипмейкер Алан Бадоев, оставив в комментариях ❤️, а также сделав подобный пост и на своей странице.
Поклонники уже успели оценить отрывок новой песни и с нетерпением ждут премьеры:
"Как же это трогательно ✨ С первых нот...❤️ Очень ждем🤍";
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"Прям рождественское настроение! ❄️ Пусть это будет хорошая волшебная песня, которая дает надежду. 🙏🏻 Макс, твои песни часто сбываются. Очень ждем";
"Какое чудо. ✨️ Мурашки от музыки, от голоса... Мы в предвкушении";
"Я так хотела песню на английском 🤗 очень жду❤️🔥";
"Завораживает с первых нот, и голос очень хорош 🎶".
Кроме того, ранее Макс Барских поделился кадрами первого живого исполнения песни «Римую» вместе с певицей ETOLUBOV (Любой Фоменко), состоявшегося на концерте в Киеве. Артист также похвастался, что все вырученные выступлением средства в размере 180 тысяч гривен были направлены на нужды украинских защитников.
Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.
Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.
Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.