Відома співачка Надя Дорофєєва показала, як разом з іншими ховалась у притулку через ракетний удар.

Надя Дорофєєва останні кілька тижнів займається доробками для нових композицій, про що розповідає в соціальній мережі Інстаграм. Також співачка намагається показати, що має намір створити багато композицій рідною мовою.

Проте робота над новими кліпами та самими піснями затягується через складне становище всіх українських артистів. Під час роботи в студії команду Дорофєєва, як і інших, застигла повітряна тривога, а з нею – і ракетний удар.

Нещодавно Надя вирішила показати, як разом з іншими дотримується правил безпеки та сидить у притулку. А також намагається підняти дух оточуючих та співає разом із ними.

«Все в укриття! Діти та ми у бомбосховищі. Такі реалії зйомок» - пише Надя та показує різні кадри.

Раніше артистка поділилася коротким відео, на якому вихвалялася улюбленим чином.

У короткому топіку Надя відразу привернула увагу до зовнішнього вигляду, адже не так давно артистка пожартувала: вона хотіла вибрати образ, щоб показати прес.

Нагадаємо, Трінчер похвалилася важливим проривом у житті, про таке мріють: "Ти це заслужила".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва чесно показала, який день запам'ятає на все життя: "Учора у нас пройшов емоційний...".