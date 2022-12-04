Співачка Надя Дорофєєва показала, як пройшов її довгоочікуваний концерт, і чому це було для неї важливо.

Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва нещодавно розповіла, що планує влаштувати серію концертів в українських містах та підтримати різноманітні фонди. Декілька тижнів зірка готувалася представити оновлену програму.

«Київ 02.12.22. Я запам'ятаю цей день на все життя. Люди, дякую, що ми вчора були разом 💔 Вчора у нас пройшов емоційний концерт! А ще ми розіграли картини, гроші від розіграшу яких віддаємо волонтерському руху добробатів. Вони відбудовують будинки, зруйновані ворогом.

Також я щаслива, що гостями стали працівники енергетичної сфери, які щодня важко працюють для того, щоби підсвічувати наші життя» - поділилася емоціями Надя.

У мережі також підтримали артистку:

«Вперше щиро відчували емоції після 24.02. Надя, любимо!! 💔; А хто тут – розкіш? 😂❤; Неймовірна❤️; Звідки ця крута футболка? 🔥люблю цей голос; мурашки; завжди неймовірна; Милашка; Завжди найкрасивіша!!».

Надя Дорофєєва повернулася до України і тепер активно показує, як планує майбутній вихід музичних новинок.

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