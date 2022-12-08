Надя Дорофеева последние несколько недель занимается наработками для новых композиций, о чем рассказывает в социальной сети Инстаграм. Также певица старается показать, что намерена создать многие композиции на родном языке.
Однако работа над новыми клипами и самими песнями затягивается в виду сложного положения всех украинских артистов. Во время работы в студии команду Дорофеевой, как и других, застигла воздушная тревога, а с ней – и ракетный удар.
Недавно Надя решила показать, как вместе с другими придерживается правил безопасности и сидит в убежище. А также пытается поднять дух окружающих и поет вместе с ними.
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«Все в укрытие! Дети и мы в бомбоубежище. Такие реалии съемок» - пишет Надя и показывает разные кадры.
Ранее артистка поделилась коротким видео, на котором хвастнула любимым образом.
В коротком топике Надя сразу привлекла внимание к внешнему виду, ведь не так давно артистка подшутила: она хотела выбрать образ, чтобы показать пресс.
Напомним, Тринчер похвалилась важным прорывом в жизни, о таком мечтают: "Ты это заслужила".
Как сообщала Politeka, Дорофеева честно показала, какой день запомнит на всю жизнь: "Вчера у нас прошел эмоциональный...".