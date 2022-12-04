Українська актриса та співачка Ганна Трінчер усіма способами звертає на себе увагу та хвалиться успіхом у молоді роки. Нерідко Трінчер додає, що вона вже одружена, хоча планувала замислюватися про подібне лише після тридцяти.

Наразі артистка намагається просунути свою кар'єру співачки, рекламує кліпи і всіляко нагадує про них, навіть якщо трапляються неприємні моменти (в одному з відео вона засвітила більше, ніж слід було і одразу розповіла про це).

«Завжди сиділа в кафе навпроти і думала про те, що одного разу на цьому екрані побачу себе 😍 Дякуємо всім вам за віру та підтримку! На кліпі 1 000 000 переглядів! - похвалилася Трінчер.

У мережі відреагували на посаду Анни:

"Краща; Ви велика розумниця 👏 дуже круто, скоро на всіх екранах міста так буде 👏😍; Я дуже рада за твої успіхи!; Мрії збуваються; Дуже хороша пісня😍🔥; Аня, дуже за вас Рада❤; ти того стоїш; Людина потрапив у кадр напевно щасливий; Ти це заслужила".

Трохи раніше Трінчер розповіла, що збирається укласти шлюбний контракт із чоловіком.

"Ми йдемо підписувати шлюбний контракт", - написала Ганна у своєму блозі.

Нагадаємо, Трінчер похвалилася модною обновкою, яку дозволила собі у чорну п'ятницю, відео

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