Відома модель, яка багато років вражала виглядом на подіумі і навіть втратила раніше волосся через часті жорсткі укладки для модельних показів, Наомі Кембел не втомлюється дивувати. Вона намагається з'являтись на всіх світських вечорах і не рідко дає відкриті інтерв'ю.
Я мама, модель, активістка, а тепер інструктор MasterClass. У моєму новому класі я збираюся навчити вас урокам, які я засвоїла за свою кар'єру, і тому, як ухвалення вашої індивідуальності може допомогти вам досягти чого завгодно. Чи готові ви використовувати свою силу та впевнено дивитися у світ? Сподіваюся, ви приєднаєтесь до мене. #LinkInBio» - написала Наомі.
Багато хто був раді можливості навчитися з того, що вміє легендарна модель:
«Хто краще за тебе! 👑 Браво!! 👏; головна! не терпиться подивитися 🤍; Пишність ❤️; Дивно ❤️; так рада за тебе! ❤️; Ти єдина та неповторна!!! ХХХ Анна; Браво кохання! ❤️; Не треба було вдавати! У тебе було все від початку!».
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Однією з тем зірки залишаються її пам'ятні кадри із рідними, близькими колегами та друзями. Цього разу Наомі хизнулася звичним способом.
«З моїм маленьким братом lewishamilton. Браво, який дует! - Написала під кадрами Наомі.
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