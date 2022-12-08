Известная модель, которая много лет поражала видом на подиуме и даже потеряла ранее волосы из-за частых жестких укладок для модельных показов, Наоми Кэмбэл не устает удивлять. Она старается появляться на всех светских вечерах и не редко дает открытые интервью.
«Я мама, модель, активистка, а теперь инструктор MasterClass. В моем новом классе я собираюсь научить вас урокам, которые я усвоила за свою карьеру, и тому, как принятие вашей индивидуальности может помочь вам достичь чего угодно. Готовы ли вы использовать свою силу и уверенно смотреть в мир? Надеюсь, вы присоединитесь ко мне. #LinkInBio» - написала Наоми.
Многие были рады возможности научиться тому, что умеет легендарная модель:
«Кто лучше тебя! 👑 Браво!! 👏; главная! не терпится посмотреть 🤍; Великолепие ❤️; Удивительно ❤️; так рада за тебя! ❤️; Ты единственная и неповторимая!!! ХХХ Анна; Браво любовь! ❤️; Не надо было притворяться! У тебя было все с самого начала!».
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Одной из тем звезды остаются ее памятные кадры с родными, близкими коллегами и друзьями. В этот раз Наоми хвастнула привычным способом.
«С моим маленьким братом lewishamilton. Браво, какой дуэт!» - написала под кадрами Наоми.
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