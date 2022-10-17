На своей странице в Instagram артистка разместила эмоциональный пост в честь своего покойного отца, который сегодня, 17 октября, должен был праздновать свой день рождения.
Сергей Хлябич и сестра Софии Михайловны Лидия Ротару были вместе в течение 40 лет, в браке у них родилась дочь, которую назвали София, она же Sonya Kay. Бизнесмен, в свое время являвшийся художественным руководителем ансамбля "Черемош", в котором пели сестры Лидия, Аурика и София Ротару, ушел из жизни в 2020 году.
"Папа, сегодня твой День Рождения! Мы с мамой по тебе ужасно скучаем, тебя очень не хватает! Я помню тебя всегда жизнерадостным, с юмором и справедливым! Ты лучший папа в мире! Спасибо тебе за все! ❤️ Хотя тебя сейчас вместе с нами нет, я чувствую и точно знаю, что ты рядом! Ты нас оберегаешь! Наш ангел хранитель! Мы тебя очень любим! Ты всегда в наших сердцах! ❤️🙏🏻🕊️", — трогательно написала Соня Хлябич.
Соня опубликовала также несколько фотографий своего отца, на одной из которых он еще в молодости обнимает ее маленькую.
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На публикацию лайками отреагировали звездные родственники: сама София Ротару и ее сын Руслан Евдокименко.
Напомним, ранее стало известно, что сын российского певца и музыканта Игоря Талькова получил повестку.
Также сообщалось, что София Ротару опубликовала страшные фото с места ракетного обстрела в центре Киева.
Кроме того, Politeka.net писала, что песни Аллы Пугачевой начали отменять в россии.