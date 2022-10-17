После утренней атаки Киева дронами-камикадзе украинский телеведущий Юрий Горбунов в который раз напомнил о главном.

Как сообщает Politeka.net, утром 17 октября россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Взрывы раздались в Шевченковском районе. Оккупанты попали в один из жилых домов, люди оказались под завалами. Украинский актер и телеведущий Юрий Горбунов не смог сдержаться и опубликовал на своей странице в Instagram эмоциональный пост.



После утренней атаки Киева дронами-камикадзе украинский телеведущий в который раз напомнил, что россия – творит в Украине, а также призвал мировое сообщество разобраться с терорристическим Ираном, который помогает российским оккупантам.

Юрий Горбунов также опубликовал фото жилой многоэтажки до и после атаки дронами.

"Жилой дом в центре Киева! До и после! Русский мир приносят в столицу иранские беспилотники! Может миру пора разобраться с Ираном!", - эмоционально написал телеведущий.

В комментариях под постом пользователи сети согласились с Юрием Горбуновым, а также проклинали россиян, которые атакуют мирных людей: "Все знают, что Иран - страна террорист! Надо, чтобы рф присвоили это "почетное звание", "Гореть вам всем в аду, уроды москальские ", "Бумеранг сломает вам рога и копыта - за все ваши рвотные приступы!! ️ Украина вам не по зубам", "Все все видят, И никто не может остановить сраного убийцу".

Напомним, Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

Как сообщала Politeka, россияне украли у украинцев культовую фразу, Горбунов показал доказательство.

Также Politeka писала, Горбунов во всей красе показал тупость мобилизированных российских вояк.