Популярна українська виконавиця щодня розповідає про своє життя, ділиться різними фото з роботи та не боїться ділитися думкою про те, що відбувається в країні. Також Злата підтримує ЗСУ і останнім часом анонсує дедалі більше пісень із сучасною тематикою.

«Пісня-сповідь української жінки, яка втратила свого чоловіка, батька, сина, брата…

«Ти там, а я тут. На повторі твоє ім'я 💔» #Як МеніБути #українськамузика #українська пісня #музика #війнаукраїні» - пише Злата в Інстаграм і показує короткий уривок із кліпу.

У мережі одразу ж обговорили:

«Вау, як гарно 😍; Це те, що ви робили з @morphom; Кілька слів – а як вони чіпають за душу! У мене сльози на очах!; Ого 😍 офігенно); Нова улюблена пісня 🥺♥️; Красуня 🤙🏻🤍; Дуже красиво ❤️; Це просто 💔; Як добре 😢; мурашки по шкірі 😭; Час загоює рани. Але шрами залишаться на все життя ❤️‍🩹; Як добре і як боляче… дуже шкода, що для когось це не просто пісня».

Нещодавно Огневич вирушила до Відня, звідки активно ділиться новими кадрами. Також артистка почала розповідати, як встигає провести вільний час із користю.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.