Популярная украинская исполнительница каждый день рассказывает о своей жизни, делится различными фото с работы и не боится делиться мнением о происходящем в стране. Также Злата поддерживает ВСУ и в последнее время анонсирует все больше песен с современной тематикой.

«Песня-исповедь украинской женщины, потерявшей своего мужа, отца, сына, брата…

«Ты там, а я здесь.На повторе твое имя 💔» #Как МнеБыть #украинскаямузыка #украинская песня #музыка #войнаукраїні» - пишет Злата в Инстаграм и показывает короткий отрывок из клипа.

В сети сразу же обсудили:

«Вау, как красиво😍; Это то, что вы делали с @morphom; Пару слов – а как они трогают за душу! У меня слезы на глазах!; Ого 😍 офигенно ); Новая любимая песня 🥺♥️; Красотка 🤙🏻🤍; Очень красиво ❤️; Это просто💔; Как хорошо 😢; мурашкипо коже 😭; Время заживит раны. Но шрамы останутся на всю жизнь❤️‍🩹; Как хорошо и как больно.. очень жаль, что для кого-то это не просто песня».

Недавно Огневич отправилась в Вену, откуда теперь активно делится новыми кадрами. Также артистка стала рассказывать, как успевает провести свободное время с пользой.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.