Популярная певица Злата Огневич рассказала типичный секрет звезд по уходу за телом перед тем, как отправилась в салон.

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", продолжает интриговать Сторисами в Инстаграм. Артистка активно ведет социальные сети, поэтому публиковать множество кадров каждый день для нее уже не в новинку.

В этот раз Злата немного рассказала о секретах своего удачного загара. Выбрала она не солярий, чтобы не вредить коже и не опасаться за здоровье. Огневич предпочла сделать тростниковый загар, чем похвасталась в сети.

«Иду на одну клевую бьюти-процедуру! Она есть в Луцке! Нет, это не маникюр/педикюр/прическа/макияж… Это кое-что другое! Здесь меня превратят в карамельку или шоколад! Открываю секрет звезд – тростниковый загар» - поделилась Злата.

Также звезда выложила необычное фото, на котором запечатлена во время похода в супермаркет.

В подписи к фото Огневич написала: "Если жизнь тебе подбросила лимоны, приготовь из них лимонад. Если бы я из всех лимонов делала лимонад, у меня бы точно появился завод! И, поверьте, там бы производили самый вкусный лимонад в мире".

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