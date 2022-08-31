Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", продолжает интриговать Сторисами в Инстаграм. Артистка активно ведет социальные сети, поэтому публиковать множество кадров каждый день для нее уже не в новинку.
В этот раз Злата немного рассказала о секретах своего удачного загара. Выбрала она не солярий, чтобы не вредить коже и не опасаться за здоровье. Огневич предпочла сделать тростниковый загар, чем похвасталась в сети.
«Иду на одну клевую бьюти-процедуру! Она есть в Луцке! Нет, это не маникюр/педикюр/прическа/макияж… Это кое-что другое! Здесь меня превратят в карамельку или шоколад! Открываю секрет звезд – тростниковый загар» - поделилась Злата.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
В небе вырос черный "гриб": новый пожар полыхает в Крыму, что известно на данный момент
Умер Михаил Горбачев: что известно о первом и единственном президенте СССР
Голодные бунты начались на оккупированных территориях, видео: "Единственным источником пищи для многих осталась..."
"Вечная память": звезда "Х-Фактора" Николайчук эмоционально обратилась к украинцам
Также звезда выложила необычное фото, на котором запечатлена во время похода в супермаркет.
В подписи к фото Огневич написала: "Если жизнь тебе подбросила лимоны, приготовь из них лимонад. Если бы я из всех лимонов делала лимонад, у меня бы точно появился завод! И, поверьте, там бы производили самый вкусный лимонад в мире".
Напомним, "Леди-кошка": Ульянова из "Холостяка" впечатлила невероятной растяжкой, видео.
Как сообщала Politeka, "Тебе очень идет…": Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.
Также Как сообщала Politeka, "Ни дня покоя": экс-"Холостяк" Добрынин написал эмоциональное послание к украинцам.