Популярная украинская певица Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, а теперь продолжает это делать уже в украинских городах, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила в соцсети кадр из закулисья концерта в Луцке, и получила теплый "ответ" от поклонников.

Как видно, на новой фотографии Злата запечатлена в компании, видимо, своих музыкантов, которых назвала "своей бандой". Перед камерой певица появилась в сценическом образе – коротком темном платье-пиджаке с поясом и бахромой, ее волосы собраны в высокий элегантный пучок, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Огневич написала: "Спасибо, Луцк. Привет всем от нашей банды". В комментариях к фото звезда получила много теплых отзывов и благодарностей от поклонников: "Очень стильное фото, можно на обложку", "Ребята, вы просто нереально крутые все", "Толя прекрасен всегда", "Концерт был просто мега супер! Благодарю, Злата", "Спасибо! Было очень круто!", "Какие красивые", "Вы необыкновенная! Любим Вас! Приезжайте еще! Вы нас так зарядили вашей положительной энергетикой", "Злата, вы наилучшая. Безумно люблю вас", "Крутая банда и фото крутое", "Масса удовольствия. Ваша команда крутая. Браво".

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