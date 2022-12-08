Відома співачка Злата Огневич, яка нещодавно представила зворушливу композицію, висловилася про те, як провела час у Відні та чим займалася. За словами Огневич, вона поїхала до Австрії, але там їй стало трохи ніяково.

«Незабаром поділюсь головними гарячими новинами. По-перше, скажу, що я нікуди не зникла, просто мав період, хотілося відпочити від соціальних мереж, трохи видихнути.

Відень - це неймовірно красиве місто, але я відчувала себе абсолютно зайвою на цьому святі життя. Тому не хотіла знімати вам багато історій. Для мене зараз це не є доречним. Мені, навпаки, дуже боляче бачити, світло, свято, люди ходять, сміються» - поділилася Злата.

Вона зауважила, що на святі життя їй правда було ніяково, адже багатьом українцям зараз боляче спостерігати за тим, як люди вільно ходять освітленими вулицями, насолоджуються підготовкою до свят – у них немає тривог.

Також Злата підтримує ЗСУ і останнім часом анонсує дедалі більше пісень із сучасною тематикою.

"Пісня-сповідь української жінки, яка втратила свого чоловіка, батька, сина, брата…" - пише Злата в Інстаграм і показує короткий уривок із кліпу.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.