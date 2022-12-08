Известная певица Злата Огневич, которая недавно представила трогательную композицию, высказалась о том, как провела время в Вене и чем занималась. По словам Огневич, она уехала В Австрию, но там ей стало немного не по себе.

«Скоро поделюсь главными горячими новостями. Во-первых, скажу, что я никуда не пропала, просто у меня был период, хотелось отдохнуть от социальных сетей, немного выдохнуть.

Вена - это невероятно красивый город, но я чувствовала себя абсолютно лишней на этом празднике жизни. Поэтому не хотела снимать для вас много историй. Для меня сейчас это не есть уместно. Мне наоборот очень больно видеть, свет, праздник, люди ходят, смеются» - поделилась Злата.

Она подметила, что на празднике жизни ей правда было неловко, ведь многим украинцам сейчас больно наблюдать за тем, как люди свободно ходят по освещенным улицам, наслаждаются подготовкой к праздникам – у них нет тревог.

Также Злата поддерживает ВСУ и в последнее время анонсирует все больше песен с современной тематикой.

"Песня-исповедь украинской женщины, потерявшей своего мужа, отца, сына, брата…" - пишет Злата в Инстаграм и показывает короткий отрывок из клипа.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.