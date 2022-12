Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист поділився з українцями радісною звісткою.

"У новий рік я вирішив залишитися у Києві, зустрівши його з людьми, яких люблю і ціную понад усе. Зараз, як ніколи, хочу бути поряд із вами у своєму місті, розділивши смуток, радість та надію складного року, що нарешті минає. Я вже казав, що після 24 лютого мені було складно виходити на сцену до тих пір, поки не зрозумів, що лише завдяки творчості я можу підтримувати свою країну і нашу армію", — пише Макс Барських.

Співак також похвалився, як він зараз допомагає українським захисникам.

"Якщо музика лікує душі на рівні енергії, то благодійність допомагає практично. Частина коштів з усіх моїх концертів завжди йде на потреби ЗСУ. І це наш спільний внесок з вами у майбутню перемогу. Тому, я запрошую усіх охочих на свій передноворічний концерт! Забажаймо нашу перемогу разом!", — наголосив артист.

Також Макс Барських нагадав, що 9 грудня відбудеться прем'єра його нової англомовної пісні під назвою Before we say goodbye, та поділився її фрагментом.

На публікацію в коментарях одразу ж відреаував друг Макса Барських режисер-кліпмейкер Алан Бадоєв: "Хочу новий рік ! Перемогу та усмішки українців".

