В этот раз на своей странице в Instagram артист поделился с украинцами радостной новостью.

"В новый год я решил остаться в Киеве, встретив его с людьми, которых люблю и ценю больше всего. Сейчас, как никогда, хочу быть рядом с вами в своем городе, разделив грусть, радость и надежду сложного года, который наконец проходит. Я уже говорил, что после 24 февраля мне было сложно выходить на сцену до тех пор, пока не понял, что только благодаря творчеству я могу поддерживать свою страну и нашу армию", — пишет Макс Барских.

Певец также похвастался, как он сейчас помогает украинским защитникам.

"Если музыка лечит души на уровне энергии, то благотворительность помогает практически. Часть средств со всех моих концертов всегда идет на нужды ВСУ. И это наш общий вклад с вами в будущую победу. Поэтому, я приглашаю всех желающих на свой предновогодний концерт! Пожелаем нашу победу вместе!", — подчеркнул артист.

Также Макс Барских напомнил, что 9 декабря состоится премьера его новой англоязычной песни под названием Before we say goodbye, и поделился ее фрагментом.

На публикацию в комментариях сразу же отреагировал друг Макса Барских режиссер-клипмейкер Алан Бадоев: "Хочу Новый год ! Победу и улыбки украинцев".

