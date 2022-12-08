Відома українська телеведуча Марічка Падалко щодня ділиться інформацією про найгарячіші теми в мережі, новини та ситуацію на фронті, що обговорюються. На цей раз вона розповіла і показала, як Бахмут страждає від вогню окупантів (фото 1 - автори - Ліберов). Вранці росіяни вдарили по Кураховому, також на Донеччині - загинули щонайменше вісім цивільних (відео 2).

Відомо також, що після тривалої паузи Україну знову атакували іранські безпілотники, які запустили окупанти.

"Хлопчики в'їхали" - російська пропаганда взялася за висміювання втікачів від мобілізації (відео 5).

«Міністр в Росії Лаврів був вражений, що за кордоном одним і тим же туалетом можуть користуватися і чоловіки, і жінки (відео 6). Дивлячись на російських військових в Україні, складається враження, що не всі росіяни в принципі знають про наявність санвузла

У четвер в Одесі та області не вимикатимуть світло для того, щоб прогріти місто протягом доби без відключень. Ось це росіяни здивуються, бо не розуміють «як взагалі досі у Києві є світло» (відео 7)» - заявила Падалко.

Повідомляється також, що голова Єврокомісії оголосив про дев'ятий пакет санкцій проти Росії (відео 8).

Мер Львова Андрій Садовий передав Папі Римському хрест із уламком російської ракети, який дістали з тіла 13-річної дівчинки (фото 9).

«Ви журналісти, як у вас є витримка дивитись і чути все це російське марення... Молодці, бо я не можу слухати цих; Переможемо!; А ще розчарування дня – це усунення мера Чернігова! Вже кілька місяців офіс президента намагається змінити мера! І ось тепер "вигадали причину"!; Слава нашим героям. переможемо разом».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.