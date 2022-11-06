Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко представила добірку новин, які найбільш обговорюються за добу.

На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що зараз Україна стоїть за свою свободу на всіх фронтах – і на військовому, і на цивільному. Камери зафіксували момент, як миттєво Київ занурюється у темряву, коли починаються відключення через розбомблені росіянами підстанції.

Також ведуча представила добірку найбільш обговорюваних тем. Наразі ворог кидає все більше сил для просування на Донбасі, ЗСУ тримають оборону Бахмута (відео 2). Тим часом Херсонська ОДА спорожніла. Ворог пішов не англійською, а російською, прихопивши все, що зміг (відео 3)

«Не всі мобілізовані росіяни ще потрапили в Україну, дехто ще «бунтує» будинки, зокрема, в Казані (відео 5)

Окупанти скаржаться, що командири не дозволяють забирати тіла загиблих: «Немає тіла – немає справи» (відео 6)

«Ставився до Володи, як до своєї дитини» - Лукашенко образився на Київ за накладені санкції (відео 7)

Прикордонна служба України поділилася першими кадрами повернення додому з полону своїх героїв у рамках великого обміну, що відбувся 3 листопада (відео 8)» - публікує Падалко.

Також вона додала, що в російському Єкатеринбурзі підірвали залізничний потяг із пальним, підготовлений для відправки в Україну. Відповідальність взяло на себе рух легіону "Свободу Росії" (відео 9)

Українців не злякати жодними тривогами – маленька дівчинка співає «Червону калину» дорогою до підземного паркінгу (відео 10).

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