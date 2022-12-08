Известная украинская телеведущая Маричка Падалко каждый день делится информацией о самых горячих темах в сети, обсуждаемых новостях и ситуации на фронте. В этот раз она рассказала и показала, как Бахмут страдает от огня оккупантов (фото 1- авторы - Либеровы). Утром россияне ударили по Кураховому, также в Донецкой области - погибли по меньшей мере восемь гражданских (видео 2).

Известно также, что после длительной паузу Украину снова атаковали иранские беспилотники, которые запустили оккупанты.

«Мальчики въехали» - российская пропаганда взялась за высмеивание беглецов от мобилизации (видео 5).

«Министр в рф Лавров был поражен, что за границей одним и тем же туалетом могут воспользоваться и мужчины, и женщины (видео 6). Глядя на российских военных в Украине, создается впечатление, что не все россияне в принципе знают о наличии санузла

В четверг в Одессе и области не будут выключать свет для того, чтобы прогреть город в течение суток без отключений. Вот это россияне удивятся, потому что не понимают «как вообще до сих пор в Киеве есть свет» (видео 7)» - заявила Падалко.

Сообщается также, председатель Еврокомиссии объявил о девятом пакете санкций против России (видео 8).

Мэр Львова Андрей Садовый передал Папе Римскому крест с обломком российской ракеты, который достали из тела 13-летней девочки (фото 9).

«Вы журналисты, как у вас есть выдержка смотреть и слышать все это русское бред... Молодцы, потому что я не могу слушать этих; Победим!; А еще разочарование дня – это отстранение мэра Чернигова! Уже несколько месяцев офис президента пытается сменить мэра! И вот теперь "придумали причину"!; Слава нашим героям. победим вместе».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.