На своїй сторінці в Instagram Падалко зробила підбірку найгучніших новин на 252 день повномасштабної війни рф проти України.

По-перше, ведуча наголосила, що ситуація на Донбасі загострюється, окупанти атакують на Донеччині із трьох напрямків поблизу Вугледара. Вночі на підступах до Києва сили ППО знищили 6 іранських дронів, запущених росіянами. Також окупанти заявили про завершення «евакуації» населення з правобережної частини Херсонщини і обмежили рух траснпорту через Дніпро.

Марічка також відзначила, шо 37 відсотків українців утратили роботу під час війни і не працюють зараз. Повноцінно можуть працювати лише 36 відсотків.

Повідомляється, що українцям почнуть виплачувати компенсації за зруйноване житло, не чекаючи репарацій від рф, з фонду, який буде наповнюватися коштами арештованих активів російських банків і підприємств.

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"Підготовка до зими – завдання цивільних номер один. Ініціатива Ukraine Now опублікувала кілька порад (фото 8). Додам від себе, ми ще перед війною купили на кожного члена родини військовий спальник, бо думали, що опалення пропаде ще в лютому. Дуже знадобилися", — додала Марічка Падалко.

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