Популярна українська співачка Надя Дорофєєва часто ділиться різними кадрами в мережі і дивує образами на концертах. При цьому зірка не забуває ділитися думкою про те, що відбувається в країні і підтримує ВСУ і українців.
Цього разу артистка підкорила коротким роликом з українським захисником, захопившись мужністю і сміливістю кожного, хто вирушив на фронт захищати свою землю.
«Хоробрі, з почуттям гумору, могутні, дбайливі, з міцною душею і добрим серцем – це все про наших героїв! СЛАВА ЗСУ! Слава Героям!!» - написала Надя під роликом і умилила мережу.
«Наші сонечка🥺🇺🇦❤; ВСУ кращі наші герої❤️; Слава ЗСУ💙; кращі 💙💛; Наші захисники найкращі 💔🇺🇦; Героям Слава! ❤️🇺🇦 Рада, що вони у нас є, якщо б не вони ми не писали б тут коментарі і не змогли творити нову нашу музику, кращі 💔; Наші кращі захисники😍».
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Також співачка намагається показати, що має намір створити багато композиції рідною мовою.
Однак робота над новими кліпами і самими піснями затягується на увазі складного становища всіх українських артистів.
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