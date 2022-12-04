Певица Надя Дорофеева показала, как прошел ее долгожданный концерт и почему это было для нее важно.

Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева недавно рассказала, что планирует устроить серию концертов в украинских городах и поддержать различные фонды. Несколько недель звезда готовилась представить обновленную программу.

«Киев 02.12.22. Я запомню этот день на всю жизнь. Люди, спасибо за то, что мы вчера были вместе 💔 Вчера у нас прошел эмоциональный концерт! А еще мы разыграли картины, деньги от розыгрыша которых отдаем волонтерскому движению добробат. Они отстраивают дома, разрушенные врагом.

Также я счастлива, что гостями стали работники энергетической сферы, которые каждый день тяжело работают для того, чтобы подсвечивать наши жизни» - поделилась эмоциями Надя.

В сети также поддержали артистку:

«Впервые искренне испытывали эмоции, после 24.02. Надя, любим!! 💔; А кто здесь – роскошь? 😂❤; Невероятная❤️; Откуда эта крутая футболка?; 🔥обожаю этот голос; мурашки; всегда невероятна; Милашка; Всегда самая красивая!!».

Напомним, Надя Дорофеева вернулась в Украину и теперь активно показывает, как планирует будущий выход музыкальных новинок.

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