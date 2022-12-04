Украинская актриса и певица Анна Тринчер всеми способами обращает на себя внимание и хвастается успехом в молодые годы. Нередко Тринчер добавляет, что она уже в браке, хотя планировала задумываться о подобном только после тридцати.

Сейчас артистка старается продвинуть свою карьеру певицы, рекламирует клипы и всячески напоминает о них, даже если случаются неприятные моменты (в одном из видео она засветила больше, чем следовало и сразу же рассказала об этом).

«Всегда сидела в кафе напротив и думала о том, что однажды на этом экране увижу себя 😍 Спасибо всем вам❤️ за веру и поддержку! На клипе 1 000 000 просмотров!» - похвалилась Тринчер.

В сети отреагировали на пост Анны:

"Лучшая; Вы большая умница 👏 очень круто, скоро на всех экранах города так будет 👏😍; Я очень рада за твои успехи!; Мечты сбываются; Очень хорошая песня😍🔥; Аня, очень за вас Рада❤; ты того стоишь; Человек попавший в кадр наверняка счастлив😂; Ты это заслужила".

Чуть ранее Тринчер рассказала, что собирается заключить брачный контракт с мужем.

"Мы идем подписывать брачный контракт", - написала Анна в своем блоге.

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