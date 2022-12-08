Популярная украинская певица Надя Дорофеева часто делится различными кадрами в сети и удивляет образами на концертах. При этом звезда не забывает делиться мнением о происходящем в стране и поддерживает ВСУ и украинцев.
В этот раз артистка покорила коротким роликом с украинским защитником, восхитившись мужеством и смелостью каждого, кто отправился на фронт защищать свою землю.
«Храбрые, с чувством юмора, сильные, заботливые, с крепкой душой и добрым сердцем – это все о наших героях! СЛАВА ВСУ! Слава Героям!!» - написала Надя под роликом и умилила сеть.
«Наши солнышки🥺🇺🇦❤; ВСУ лучшие наши герои❤️; Слава ЗСУ💙; лучшие 💙💛; Наши защитники самые лучшие 💔🇺🇦; Героям Слава! ❤️🇺🇦 Рада, что они у нас есть, если бы не они мы не писали бы здесь комментарии и не смогли творить новую нашу музыку, лучшие 💔; Наши лучшие защитники😍».
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Украинцев предупредили об опасном природном явлении: "До конца суток..."
"И что будем делать?": блэкаут случился на «МастерШеф. Битва сезонов», но участники не растерялись
"Сделали невероятное": украинцы выгнали россиян из важной организации, вызвав у них истерику
"Это вынужденный шаг": Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость
Также певица старается показать, что намерена создать многие композиции на родном языке.
Однако работа над новыми клипами и самими песнями затягивается в виду сложного положения всех украинских артистов.
Напомним, Тринчер похвалилась важным прорывом в жизни, о таком мечтают
Как сообщала Politeka, Дорофеева честно показала, какой день запомнит на всю жизнь