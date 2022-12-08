Известная певица Надя Дорофеева показала, какие мужчины ее восхищают сейчас больше всего.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева часто делится различными кадрами в сети и удивляет образами на концертах. При этом звезда не забывает делиться мнением о происходящем в стране и поддерживает ВСУ и украинцев.

В этот раз артистка покорила коротким роликом с украинским защитником, восхитившись мужеством и смелостью каждого, кто отправился на фронт защищать свою землю.

«Храбрые, с чувством юмора, сильные, заботливые, с крепкой душой и добрым сердцем – это все о наших героях! СЛАВА ВСУ! Слава Героям!!» - написала Надя под роликом и умилила сеть.

«Наши солнышки🥺🇺🇦❤; ВСУ лучшие наши герои❤️; Слава ЗСУ💙; лучшие 💙💛; Наши защитники самые лучшие 💔🇺🇦; Героям Слава! ❤️🇺🇦 Рада, что они у нас есть, если бы не они мы не писали бы здесь комментарии и не смогли творить новую нашу музыку, лучшие 💔; Наши лучшие защитники😍».

Также певица старается показать, что намерена создать многие композиции на родном языке.

Однако работа над новыми клипами и самими песнями затягивается в виду сложного положения всех украинских артистов.

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