Актриса та модель Моніка Беллуччі навіть у стриманому вбранні одного відтінку здатна здивувати.

Всесвітньо відома акторка, модель і світська левиця Моніка Беллуччі вже не так часто показує, як бере участь у нових проектах. Тим не менше, кожен образ зірки отримує безліч хвалебних слів, адже Моніка вміє підбирати вбрання.

Останні кілька років співачка віддає перевагу одяг виключно у чорних тонах без зайвої відвертості і помітних деталей. Моніці досить підібрати класичний костюм або плаття з вирізом, щоб вразити свіжим і квітучим виглядом.

Примітно, артистка одна з небагатьох, хто відмовляється від уколів краси досі:

«Розкішна була і буде; Жінкам треба керувати віком; Уффф...така краса; Люблю тебе, немов італійська Афродіта; Супер!🔥; Мої очі сліпнуть від неї; щось на зразок особливого моменту; Шикарна жінка ❤️; Краса і стиль поза часом».

При цьому в Instagram зірка завжди намагається показувати виключно трендові образи на глянцевих кадрах.

Також модель показала стильний образ в чорному костюмі з вирізами на стегнах.

Нагадаємо, юна донька Моніки Беллуччі у дизайнерському топіку легко перевершила зіркову маму.

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