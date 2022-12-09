Всесвітньо відома акторка, модель і світська левиця Моніка Беллуччі вже не так часто показує, як бере участь у нових проектах. Тим не менше, кожен образ зірки отримує безліч хвалебних слів, адже Моніка вміє підбирати вбрання.
Останні кілька років співачка віддає перевагу одяг виключно у чорних тонах без зайвої відвертості і помітних деталей. Моніці досить підібрати класичний костюм або плаття з вирізом, щоб вразити свіжим і квітучим виглядом.
Примітно, артистка одна з небагатьох, хто відмовляється від уколів краси досі:
«Розкішна була і буде; Жінкам треба керувати віком; Уффф...така краса; Люблю тебе, немов італійська Афродіта; Супер!🔥; Мої очі сліпнуть від неї; щось на зразок особливого моменту; Шикарна жінка ❤️; Краса і стиль поза часом».
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При цьому в Instagram зірка завжди намагається показувати виключно трендові образи на глянцевих кадрах.
Також модель показала стильний образ в чорному костюмі з вирізами на стегнах.
Нагадаємо, юна донька Моніки Беллуччі у дизайнерському топіку легко перевершила зіркову маму.
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